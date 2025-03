Piloto e duas crianças sobrevivem à queda de avião em lago congelado no Alasca

Um piloto e duas crianças foram resgatados de um pequeno avião que caiu em um lago congelado no Alasca após uma operação de busca noturna, informaram as autoridades locais.

O avião Piper PA-12 Super Cruiser foi reportado como desaparecido na área do lago Tustumena e das montanhas Kenai no domingo por volta das 22h30 (3h30 de Brasília, segunda-feira) após não retornar no horário previsto.