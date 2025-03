Rayssa Leal brilha na decisão e vence etapa do STU Pro Tour de Porto Alegre

Rayssa Leal , enfim, pode dizer que venceu na maior pista de skate da América Latina. Neste domingo (23), a tricampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica mostrou o motivo que o faz favorita em qualquer competição que entre. Aos 17 anos, ela ficou com o título do skate street feminino na primeira etapa do STU Pro Tour em Porto Alegre .

Rayssa não encontrou dificuldades para ficar com o título na Capital. Logo em sua primeira volta, despontou com a maior nota. Na segunda, fez 81,57 e abriu ainda mais vantagem sobre as adversárias. Na terceira, já com o título garantido, usou quase que como um treino para ouvir seu nome sendo gritado pelo público nas arquibancadas.