Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

O superintendente do Shopping Villagio Caxias, David Hunner, e a diretora do Senac Caxias do Sul, Denise Sefrin, ladeaim o chef de cozinha francês Claude Troisgros, que performou aula-show, segunda-feira, durante o 1º Circuito Senac de Gastronomia

Halteres

Janaina Brollo e Maximiliano Kneubil, médicos à frente da Clínica Santa Ágata, fazem contagem regressiva para a realização da palestra sobre a relação entre o tratamento oncológico e a prática de exercícios físicos. No dia 2 de abril, às 19h, eles compartilharão o púlpito com o professor de educação física e doutor em fisiologia e farmacologia, Pedro Almeida, no auditório do W Tower. Na ocasião, Almeida falará sobre sua própria superação. A proposta é exclusiva para médicos e farmacêuticos com o apoio do Laboratório Lilly do Brasil.