Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Márcia Costa e Michele Toazza Onzi, comandantes da Drops de Menta, e o estilista Teodoro Salazar aplaudiram o encontro fashion que movimentou a noite da quarta-feira no Shopping Villagio Caxias Leandro Araújo / Divulgação

Holofotes

Entre as muitas tendências apresentadas na primeira noite do desfile Villagio Trends, realizado, quarta-feira, no Espaço Lifestyle do Shopping Villagio Caxias, a plateia teve a oportunidade de conferir um inverno com estilo. As coleções evidenciaram casacos longos, acessórios em tons marrons, vermelhos escuros e um mix de texturas que prometem marcar a estação. Com as atenções de David Hunner, superintendente do Shopping Villagio Caxias, a proposta de moda reuniu nomes expoentes da sociedade.

Tatiana Travi, Laura Ballardin e Tássia Ciervo engajadas ao movimento fashion promovido pela direção do Shopping Villagio Caxias, quarta-feira, evento que transformou em passarela o Espaço Lifestyle Leandro Araújo / Divulgação

A maquiadora e visagista Débora Camassola investiu estilo, quarta-feira, em noite de moda e tendências no Shopping Villagio Caxias Inerson da Rocha / Divulgação

Amor

Fernanda Mascarello, filha de Dirceu Mascarello e Sônia Mara Pellizzari Mascarello, trocará alianças e juras de amor eterno com Thomas Heck Munhoz, filho de Renato Donadio Munhoz e Josênia Maria Heck Munhoz.

O jovem casal de médicos celebrará a união, sábado, entre o altar da Igreja Matriz de São Marcos e o Salão Nobre da Associação dos Motoristas São-Marquenses.

Márcia Cenatti e sua cunhada, a médica Liliane Dellamea Cenatti mapearam o desfile Villagio Trends que levou à passarela looks e acessórios que prometem ganhar a cena social no inverno 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Acordes

O chef de cozinha Ramon Zampieri promete oferecer uma imersão no que há de mais consagrado na música popular brasileira no Suolo, que ele comanda no Quinta São Luiz. Com as atenções da hostess da casa Cíntia Rodrigues, a partir do dia 2 de abril, semanalmente, o músico Nino Henz comandará o repertório do “Suolo Bossa Nova”, que harmonizará com o menu inspirado nas iguarias de boteco elaboradas por Zampieri ao estilo paulista e drinks autorias de Fernando Lisboa.

Elegante em tempo integral, Vanessa Fortes Tonietto, plateia por opção durante o Villagio Trends Inerson da Rocha / Divulgação

Energia

A bailarina Luiza Rigotto Conte e a educadora física Talitha Bossardi, criativas mentoras do Ufa!, organizam um encontro para inspirar arte e contabilizar verbas para a equipe de competição da instituição. Na hora do almoço do dia 13 de abril, Luiza e Talitha servirão um cardápio típico no salão da Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição dos Freis Capuchinhos. Aqueles que desejarem incentivar o trabalho das gurias podem efetivar a presença pelo @somosufa, no Instagram.

As professoras e o coordenador do curso de Moda da UCS, Adriana Job Ferreira Conte, Renan Isoton e Gilda De Ross, sintonizados com o Villagio Trends que apresentou desfile com criações de alunos Inerson da Rocha / Divulgação