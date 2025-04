Se não houver entraves, porto de Arroio do Sal iniciará atividades no primeiro trimestre de 2030, projetam investidores

Senador Luiz Carlos Heinze (PP) foi o convidado de reunião-almoço da CIC Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os investidores do Porto Meridional, que será construído em Arroio do Sal, no Litoral Norte, têm como meta iniciar as operações do complexo no primeiro trimestre de 2030. O prazo depende dos trâmites de autorização para a obra, principalmente o licenciamento ambiental. O período estimado é de seis meses para a primeira licença e o início da construção é previsto para o ano que vem.

O senador Luiz Carlos Heinze (PP) e empresários responsáveis pelo projeto detalharam os trâmites na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul desta segunda-feira (31). Todos deixaram claro que é uma questão de tempo para que o empreendimento vire realidade.

O porto vai comportar navios de grande porte, que atualmente encontram dificuldades de atracar em alguns dos maiores complexos do país, como o de Santos (SP). Também está previsto berço para navios de passageiros, abrindo oportunidade para operações de turismo, além das cargas.

Leia Mais Obras do porto de Arroio do Sal devem iniciar em 2025 e durar cerca de 30 meses

Para criar a infraestrutura do porto será necessário investimento de R$ 1,5 bilhão. O valor inclui a infraestrutura marinha e também a área terrestre, que contempla uma ponte sobre a Lagoa da Itapeva para ligar o complexo à BR-101.

O objetivo dos responsáveis é obter financiamento junto ao Fundo da Marinha Mercante, que tem custo baixo e carência. Ainda serão necessários mais R$ 4,5 bilhões para implantação dos terminais, que ficarão sob responsabilidade dos operadores que se instalarem no porto.

Nos próximos dias, o governo do Estado deve publicar um decreto declarando utilidade pública das áreas que serão ocupadas pelo empreendimento.

— O porto já é uma realidade, não tem mais volta — disse Daniel Kohl, diretor de desenvolvimento de negócios da DTA Engenharia, empresa que projeta o empreendimento.

Audiência com Ministro

Antes da RA CIC, o senador Heinze esteve na prefeitura de Caxias, onde se reuniu com o prefeito Adiló Didomenico, e outros integrantes do primeiro escalão da administração. A reunião foi para tratar do aeroporto de Vila Oliva, que aguarda a inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Ficou definido que os três senadores gaúchos irão agendar uma reunião entre o município e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pelo PAC. O secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, já revelou que espera que essa etapa seja vencida no primeiro semestre.

Impeachment no STF

O evento com Heinze também teve momentos para tratar de assuntos políticos. Questionado pela imprensa sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador disse que 50 pedidos do tipo já foram protocolados, mas que somente não prosperaram porque os defensores da ideia são minoria.

Quando o senador já havia ido embora, o assunto foi abordado pelo ex-vereador Guila Sebben, que também questionou Heinze sobre o tema.