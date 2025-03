O espumante, a Confraria e a arte de celebrar as amizades com a médica Gladis Cercato Gomes

Gladis Helena Cercato Gomes, presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha Fabiana Bertollo / Divulgação

Saúde, Salut, Cheers, Cin Cin, ¡Salud! Independente do idioma, o ato de celebrar a vida sempre norteou o caminho da atenciosa médica Gladis Helena Cercato Gomes. É neste clima de celebração que a coluna apresenta a atual presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha (CCSG), criado e formado exclusivamente por mulheres. Natural de Caxias do Sul, Gladis é filha de Marlene Elayne Cercato Gomes (in memoriam) e Ebanor Brito Gomes, e construiu uma sólida trajetória na Medicina, com formação em pediatria em Pelotas e, entre tantos outros cursos, especializou-se em cardiologia fetal e pediátrica em Porto Alegre. Hoje, ainda mais apaixonada pelo universo dos espumantes, ela carrega uma história marcada por conquistas, desafios e muitos brindes. Por isso, enfatizamos, por meio do relato de Gladis, o trabalho que o grupo fortalece e fomenta nos setores agregados da produção vitivinícola, não apenas na Serra gaúcha, mas também nos quatro pontos cardeais.

— Minha primeira experiência com o champanhe foi ainda na adolescência, com um rótulo francês. Para ser sincera, não apreciei! Mas minha paixão por esse universo surgiu mais tarde, quando me permiti explorar novos sabores e aromas. O mundo do vinho é vibrante — compartilha.

O vínculo de Gladis com a Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha se iniciou em 2012, quando foi recebida no elenco que se tornaria uma de suas maiores prioridades. Agora, ela encara o desafio da presidência com entusiasmo e compromisso, mantendo viva a tradição e a união entre as confreiras.

— Aceitar estar à frente da Confraria pelos próximos dois anos é um estímulo e tanto. Nosso time permanece unido e queremos manter essa essência. Não buscamos expandir em número, mas sim em conhecimento, experiências e tendências — diz a presidente, que acompanhou o trabalho de suas antecessoras Fúlvia Stedile Angeli Gazola, Marta Michelon, Fátima Prezzi Randon, Viviane Rizzon, Daniela Goulart, Raquel Muraro Gaio, Irone Covolan, Julia Dunia Tomé Schmitt, Neiva Borghetti Nora e Tatiana Biffi.

Com 27 anos de história, a CCSG é um ambiente de celebração, aprendizado e fortalecimento da presença feminina no setor vitivinícola.

— As mulheres têm um papel cada vez mais relevante. Na Confraria, fazemos questão de prestigiar essas profissionais e seus produtos. Nossos encontros de março, por exemplo, são sempre marcantes, com a participação de personalidades femininas ligadas ao setor — relembra.

Para Gladis, uma das maiores provocações ainda é a ideia de que o vinho e o espumante são elitizados.

— Precisamos difundir essa cultura, mostrar que o vinho pode ser uma bebida acessível e lúdica, que permite brincar com harmonizações e explorar novos paladares. Afinal, o melhor espumante é aquele que apreciamos e que nos faz felizes— revela.

Olhando para o futuro, a atual diretoria da Confraria já planeja novas experiências, incluindo uma viagem enogastronômica em 2026. Até lá, Gladis segue liderando o grupo com afinco, brindando aos bons momentos e descobrindo as incríveis possibilidades que o vinho e o espumante proporcionam.

— O bom da vida? Estar em harmonia com as pessoas que amamos — finaliza.

Falando nisso…

Objeto de desejo: que pudéssemos ter nossa sede própria.

que pudéssemos ter nossa sede própria. Meu lugar preferido é… minha casa.

minha casa. Livro de cabeceira: Vinho e Guerra, de Dom e Petie Kladstrup.

Vinho e Guerra, de Dom e Petie Kladstrup. A melhor harmonização é… vida, paixão e equilíbrio.

vida, paixão e equilíbrio. Gostaria de ter sabido antes… que a vida é simples.

