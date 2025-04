Banda caxiense Liquid Hype irá lançar curta-metragem

Dreamiest(k) é o título do curta-metragem que será lançado pela banda de rock alternativo caxiense Liquid Hype. Com direção de Johnny Brando, a sessão inaugural será no dia 12 de abril, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti. A entrada é gratuita, mas o público deverá retirar os seus ingressos na secretaria do Teatro (no 1º andar da Casa da Cultura).