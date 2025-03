Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Alinhavos

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcelo Caxias do Sul, e as vice-presidentes, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra, tiram do papel, hoje à noite, o 2º Desfile Solidário em prol da entidade. As voluntárias da Liga Feminina transformam a sede social do Recreio da Juventude em passarela para exibir as criações de Ana Dotto, Carla Carlin, Carla Negri, Eliana Gavazzoni, Giovana Andreazza, Ju Cardoso, Juliana Lazzari, Lis Faria, Lola e Tini Salles, Martina Cambruzzi, Paloma Quadros, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Rico Bracco, Silvia Cioato, Viviane Lizot e Vivian Boff. A reunião fashion e filantrópica promete reunir expressiva parcela da sociedade da região.