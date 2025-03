Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Gabriela Barea e Felipe Frota trocaram alianças e juras de amor, no dia do sim para a posteridade

Talento

O renomado artista plástico Sergio Lopes foi o grande destaque da noite de sexta-feira no Colavoro Sanvitto. Celebrando seus 60 anos de vida com uma retrospectiva de sua obra e trajetória. Ele recebeu merecidas homenagens do elenco da Confrartes e da Exacta Engenharia. Mestre em transformar emoções em arte, Lopes encantou o fã-clube com sua expressividade e talento. Para quem desejar conferir, a exposição segue em exibição até sexta-feira, dia 28.