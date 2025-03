Na Dose Certa: Rosalina Cappellaro Andreazza e Emílio Andreazza falam sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar

Rosalina e Emílio Andreazza, mãe e filho, eles atuam juntos na busca por tratamentos mais acessíveis e eficazes para pacientes que podem se beneficiar do uso do canabidiol Leandro Araújo / Divulgação

Quando se discute a cannabis medicinal no Brasil, ainda há muitas dúvidas e desinformação. No entanto, para Rosalina e Emílio Andreazza, esse é um tema que vai muito além do debate: tornou-se uma missão de vida. Mãe e filho, eles atuam juntos na busca por tratamentos mais acessíveis e eficazes para pacientes que podem se beneficiar do uso do canabidiol.

A trajetória da família nesse universo começou de maneira pessoal. O marido de Rosalina e pai de Emílio, Nestor Antônio Andreazza, também faz uso do CBD, o que os levou a um profundo envolvimento com o tema a partir da constatação dos benefícios do tratamento.

— Foi a partir dessa experiência que entendemos o quanto a cannabis medicinal pode melhorar a qualidade de vida das pessoas — contam. Com isso, a dupla decidiu transformar conhecimento e vivência em suporte para outras histórias.

Atualmente, Emílio atua como advogado e head legal da GreenVitai, empresa que auxilia na obtenção de tratamentos com cannabis medicinal. Ao lado da mãe, enfermeira experiente, ele trabalha para descomplicar o acesso ao CBD e derrubar barreiras burocráticas.

— Muita gente ainda confunde o uso medicinal com o recreativo, mas são universos completamente distintos — explica Emílio — Nosso foco é garantir que os pacientes tenham orientação médica adequada e possam acessar o tratamento com segurança e legalidade.

O impacto positivo do CBD é reforçado por especialistas que acompanham sua evolução na medicina. Matheus Dzieva, médico prescritor de cannabis há mais de dois anos, destaca os avanços da medicina canabinoide no tratamento de dores, sintomas de ansiedade e insônia.

— Já atendi a centenas de pacientes que se beneficiaram do uso medicinal da cannabis. A cada dia, novas evidências surgem e mostram que esse é um segmento promissor, tanto para os profissionais da saúde quanto para aqueles que buscam uma alternativa terapêutica eficaz — afirma.

Já Grasiele Correa de Mello, médica especialista em dor, compartilha uma perspectiva semelhante. Motivada por pacientes com queixas incapacitantes e refratárias a tratamentos convencionais, ela se aprofundou na cannabis medicinal e, desde então, já tratou muitos quadros clínicos no Brasil e no exterior.

— A segurança do CBD é superior a diversos fármacos tradicionais. A cannabis medicinal pode ser uma escolha eficaz e segura para pessoas com dor crônica, mas um diagnóstico adequado e uma abordagem individualizada são essenciais para que seus benefícios sejam plenamente aproveitados — explica.

Embora a cannabis medicinal seja regulamentada no Brasil com resultados positivos quanto a condições como fibromialgia, epilepsia e transtorno do espectro autista, apenas 2% dos médicos brasileiros prescrevem o CBD atualmente. No entanto, esse número tende a crescer.

— A ANVISA estima que 14 milhões de brasileiros podem se beneficiar desses tratamentos. Isso mostra o quanto ainda precisamos evoluir — reflete Rosalina.

Entre os muitos casos que Rosalina e Emílio acompanharam, um deles marcou profundamente a família: o de uma mulher de 83 anos, que mal conseguia se locomover e, após iniciar o uso do óleo de CBD, recuperou a alegria de viver.

— Hoje, ela dorme melhor, sente menos dores e está muito mais ativa — compartilham, ressaltando como o ativo tem transformado vidas.

Para o futuro, vislumbram um cenário benéfico. — Acredito que, nos próximos dez anos, o CBD e os produtos derivados da cannabis farão parte da rotina de muitas famílias, substituindo uma cultura de excesso de remédios por um tratamento mais natural e eficaz — projeta Emílio.

Enquanto isso, a missão da família Andreazza segue firme: orientar, informar e garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a tratamentos que realmente fazem a diferença.

Descomplicando Emílio

Gostaria de ter sabido antes que… diante das adversidades, o importante é aprender e seguir em frente.

diante das adversidades, o importante é aprender e seguir em frente. Um objeto de desejo: saúde acima de qualquer busca material.

saúde acima de qualquer busca material. Um aprendizado valioso: que não podemos (nem devemos) ter controle de tudo.

que não podemos (nem devemos) ter controle de tudo. Livro de cabeceira: Cosmos, de Carl Sagan.

Cosmos, de Carl Sagan. Rosalina por Emílio: resiliência diante das adversidades da vida.

Descomplicando Rosalina