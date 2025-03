Veja quem circulou na noite de balada eletrizante que anima o roteiro festivo da cidade

Os DJs Menegasso, Lucca (residente da Privilège) e ROZA, garantiram o ritmo da sexta-feira, dia 14, no Café de La Musique com a label Bailinho. A noite entregou um mix envolvente de eletrônico e funk, criando a atmosfera perfeita para quem foi se divertir nos camarotes e na pista com música até altas horas.