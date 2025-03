Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Italian Design Day

O UCS Teatro serviu de palco durante toda a tarde da segunda-feira, 17, para a 3ª edição do Italian Design Day, realizado pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e pelo Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul, nas pessoas de Valerio Caruso e Gelson Castellan, que trouxeram o arquiteto e designer Fabio Novembre e o designer David Dolcini para debater sobre suas áreas. Recepcionados pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, a celebração da expressão italiana em evento mundial explorou o tema “Desigualdades: o design para uma vida melhor”, alinhado à Triennale di Milano. Com mediação do arquiteto Alexandre Viero, o painel Conexão IDD encerrou a programação, que contou com a presença de autoridades e profissionais do setor. Na ocasião, foi inaugurada a exposição PINK, que destaca a trajetória das mulheres no design gráfico italiano desde os anos 1940 até os dias atuais. Com curadoria da professora de Design da UCS Aline Fagundes, a mostra segue em exibição no Centro de Convivência da instituição até 11 de abril. O encontro contou com patrocínio das empresas Florense, Trento e Nova Aliança.