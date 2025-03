Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Tendências

David Hunner e Camila Figueiredo, superintendente e gerente de marketing do Shopping Villagio Caxias, respectivamente, transformarão em passarela o espaço LifeStyle para o projeto Villagio Trends, dias 26 e 27, entre 19h e 20h30min. A reunião fashion promete movimentar o cenário da moda na Serra Gaúcha. Com produção assinada por André Guerra, que contabiliza quatro décadas de expertise no segmento, será uma experiência imersiva que reunirá 34 marcas do mix de estilo do shopping e apresentará criações dos estudantes de Moda da Universidade de Caxias do Sul com a chancela do coordenador do curso, Renan Isoton, destacando os novos talentos.