Real Madrid vence Barça pela 1ª vez no 'El Clásico' feminino

O time feminino do Real Madrid encerrou neste domingo o domínio absoluto do Barça no 'El Clásico', após cinco anos na elite e 19 duelos com derrotas sofridas diante das catalãs, ao vencer por 3 a 1 no estádio Montjuic.

Alba Redondo abriu o placar de cabeça para a equipe madridista na reta final do primeiro tempo (41') e a norueguesa Caroline Graham Hansen empatou na segunda etapa (67').

No entanto, uma dobradinha da escocesa Caroline Weir (87' e 90'+6) deu o triunfo à equipe 'merengue' que com esse resultado ficou a quatro pontos do Barça, que lidera o campeonato espanhol.

A árbitra Olatz Rivera anulou um gol de Jana Fernández, que teria colocado o Barcelona provisoriamente à frente no placar (2-1), por impedimento aos 82 minutos, diante dos 32 mil torcedores presentes no estádio do time catalão. No campeonato espanhol feminino não existe VAR.

"É um lance em que eu estava convencida de que não havia impedimento porque quem me dá o passe depois de eu avançar é Caro (Hansen). A árbitra diz que o impedimento é dela. E isso é impossível", protestou a capitã do Barça Alexia Putellas, após o jogo.

"A cada vez o nível (entre Barcelona e Real Madrid) fica mais equilibrado, independentemente dos últimos resultados. Nos jogos anteriores fomos muito eficazes, hoje tivemos algumas oportunidades claras no primeiro tempo e depois com o placar em 1 a 1 houve o gol anulado, que não era impedimento e teria sido 2 a 1", comentou a jogadora que também atua na seleção espanhola.

A vitória sobre seus maiores rivais e a vitória anterior por 2 a 0 sobre o Arsenal, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, provocaram a euforia nas jogadoras comandadas por Alberto Toril.