Venezuela vence Peru (1-0) e toma da Bolívia 7ª posição, que leva à repescagem

A Venezuela, com um gol de pênalti de Salomón Rondón, derrotou nesta terça-feira (25) o Peru por 1 a 0, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e tirou da Bolívia a sétima colocação, que dá acesso ao playoff intercontinental.

Aos 41 minutos, Rondón aproveitou um pênalti provocado por Josef Martínez para dar à 'Vinotinto' a vitória de que precisava com urgência diante de 50 mil torcedores no Estádio Monumental de Maturín, quebrando uma sequência de nove jogos sem vencer no torneio classificatório.

O atacante do mexicano Pachuca converteu a penalidade e alcançou 46 gols aumentando assim sua marca como maior artilheiro da história da seleção venezuelana.

Como a Venezuela precisava administrar a vantagem para evitar que a partida saísse de seu controle, a primeira mudança do técnico Fernando Batista foi lógica: Telasco Segovia, jovem meio-campista que joga com Lionel Messi no Inter Miami, entrou no lugar de Josef Martínez.

Os locais melhoraram instantaneamente e os muito atuantes Jefferson Savarino e Yeferson Soteldo quase conseguiram ampliar.

A Vinotinto resistiu às tentativas do Peru de empatar e contou com boas defesas do goleiro Rafael Romo.

A equipe comandada pelo técnico argentino Fernando Batista chegou aos 15 pontos na tabela liderada pela campeã mundial Argentina, já classificada com 31 pontos.

A Bolívia permanece com 14, depois de empatar em 0 a 0 com o Uruguai em El Alto, enquanto o Peru segue na última posição junto com o Chile, com 10 pontos cada.

A 'Vinotinto' havia conquistado sua última vitória nas Eliminatórias em outubro de 2023 contra o Chile (3-0).

Com o resultado desta terça-feira a Venezuela, único país sul-americano que nunca disputou uma Copa do Mundo, segue com esperanças.

- Escalações:

Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Jon Aramburu - Jefferson Savarino (Josua Mejías, 83'), José Martínez (Jhonder Cádiz, 78'), Yangel Herrera (Cristian Cásseres Jr, 78'), Yeferson Soteldo - Josef Martínez (Telasco Segovia, 52') e Salomón Rondón (Tomás Rincón, 78'). Técnico: Fernando Batista.

Peru: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López - Pedro Aquino (Edison Flores, 62'), Renato Tapia, André Carrillo - Andy Polo (Gianluca Lapadula, 83'), Paolo Guerrero e Bryan Reyna (Kevin Quevedo, 62'). Técnico: Óscar Ibáñez.