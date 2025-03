Com Valencia titular e Aravena no banco, Chile e Equador empatam sem gols

Equador e Chile fizeram um jogo morno em Santiago. Rodrigo ARANGUA / AFP

Em um jogo morno, Chile e Equador ficaram no 0 a 0 nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O equatoriano Valencia, do Inter, atuou a partida inteira e até balançou as redes chilenas nos acréscimos da etapa final, mas estava impedido. O chileno Aravena, do Grêmio, não entrou em campo no Estádio Nacional de Santiago.

Com o resultado, somado à derrota do Brasil para a Argentina e ao empate do Uruguai com a Bolívia, os equatorianos, com 23 pontos, permanecem na segunda colocação do torneio que dá vaga ao Mundial de 2026.

O Chile, por sua vez, amarga a 10ª e última posição, com 14 pontos, e precisa praticamente de um milagre para ir à Copa.

A atuação de Valencia

Apesar da boa fase que vive, o atacante colorado não conseguiu ter um bom desempenho em Santiago. Diferentemente do jogo anterior, em que liderou as ações ofensivas de sua seleção, Valencia teve dificuldades para se livrar da marcação chilena e pouco tocou na bola — mal foi acionado por seus companheiros.

Segundo a plataforma de scout Sofascore, o atacante finalizou apenas uma vez, acertou 86% de seus passes (18 de 21) e acertou dois dos quatro dribles que tentou.

Aos 48 do segundo tempo, Valencia foi lançado, recebeu a bola pouco depois da meia cancha, arrancou e marcou para o Equador. Porém, o bandeirinha sinalizou impedimento, que foi confirmado pelo VAR.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.