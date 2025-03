Giddey acerta cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro e Chicago Bulls vence os Lakers

Com um arremesso milagroso, do meio da quadra e no estouro do cronômetro, Josh Giddey decretou uma das vitórias mais emocionantes desta temporada regular da NBA, na noite desta quinta-feira, no United Center. Com uma reação espetacular, o Chicago Bulls derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 117 e impôs ao adversário o segundo revés em menos de uma semana.

O fim da partida reservou fortes emoções para os torcedores dos Bulls. Restando 13 segundos, a equipe de LeBron James tinha uma vantagem de cinco pontos, mas viu a vitória escapar pelos dedos graças ao lance iluminado de Giddey.

"Foi um momento especial para fazer isso com esses caras. Esse time é maravilhoso", afirmou o protagonista do confronto. Na jogada decisiva, ele pegou a bola de Patrick Williams na defesa, caminhou até o logotipo dos Bulls (no meio da quadra) e mandou o tiro certeiro garantindo o triunfo.

"Mostramos no último mês que podemos vencer qualquer adversário. A maneira como jogamos desgasta os rivais. Nos levantamos e caímos. Corremos, colocamos pressão na equipe deles e conquistamos um jogo épico", afirmou o atleta.

E os Bulls têm mesmo motivos para comemorar. Esta foi a nona vitória em 11 partidas. O reflexo desse desempenho é o nono lugar na Conferência Leste e a chance real de classificação aos playoffs. Segundo maior pontuador de sua equipe (25), o jogador australiano foi efetivo também na defesa e no ataque. Afinal, foram 14 rebotes conquistados e ainda 11 assistências que ajudaram a construir o triunfo em casa.

Já para a equipe do Los Angeles Lakers, restou lamentação. "Devastação. Esta é uma péssima maneira de perder um jogo de basquete", desabafou J.J Reddick, treinador da franquia da Califórnia.

Quarto colocado no lado Oeste, seu time não consegue se livrar das oscilações. Apesar da vitória sobre o Indiana Pacers na última quarta-feira, o conjunto de Los Angeles vinha de quatro derrotas consecutivas. Em quadra, Austin Reaves superou o companheiro Luka Doncic e terminou como cestinha do confronto com 30 pontos. No entanto, seu esforço acabou não sendo suficiente para assegurar o resultado positivo.

Em uma rodada que contou com mais sete partidas, o Indiana Pacers atropelou o Washington Wizards na Capital One Arena com uma vitória contundente de 162 a 109. O placar foi o mais elástico da franquia até aqui e deixou o treinador Rick Carlisle animado.

"É divertido assistir a um jogo onde os arremessos de seu time estão caindo no alvo. O treinamento vem dando resultado. Mas nesta partida havia um espírito de colaboração entre os atletas que representa bem o Indiana", afirmou o técnico.

Na quarta colocação do Leste, o Indiana acumula 43 vitórias e 30 derrotas e caminha para uma classificação sem sustos pelo bom desempenho do time. Já o Washington Wizards, lanterna do grupo, apenas cumpre tabela.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Cleveland Cavaliers 124 x 116 San Antonio Spurs

Orlando Magic 92 x 101 Dallas Mavericks

Washington Wizards 109 x 162 Indiana Pacers

Miami Heat 122 x 112 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 119 x 117 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 125 x 104 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 110 x 121 Houston Rockets

Sacramento Kings 128 x 107 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos da noite desta sexta:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors