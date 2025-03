Sem nenhum brasileiro e com dois do Inter, veja a seleção da Conmebol

A cada data Fifa, como chamamos o conjunto de rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) elege uma seleção com os melhores jogadores. Pega os destaques da semana, pois são sempre dois jogos, nas paradas dos campeonatos nacionais. Ou, como no nosso caso agora, entre estaduais e Brasileirão. Pois na seleção das rodadas 13 e 14 — lembrando que são 18 no total e falta pouco para o fim das Eliminatórias — não há nenhum brasileiro . Vini Jr, o melhor do mundo, e o badalado Raphinha ficaram de fora. Depois do fiasco do 4 a 1 para a Argentina , muito justo. Até por que eles só jogam no Real Madrid e Barcelona . Com a camisa verde e amarela, a gente segue esperando.

Quatro eleitos para a seleção da Conmebol são hermanos: o lateral-esquerdo Tagliafico (Lyon), os volantes Enzo Fernandez (Chelsea) e Mac Allister (Liverpool) e o atacante Julian Alvarez (Atlético de Madrid).



Na lista da Conmebol há dois “estrangeiros” que atuam no futebol brasileiro, ambos do Inter. Vão para a estreia no Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã, com essa grife. Vivem boa fase.



São eles o goleiro Rochet, que de novo teve destaque no 0 a 0 contra a Bolívia, em jogo disputado na altitude de El Alto. A exemplo da derrota por 1 a 0 para a Argentina, na qual evitou uma goleada com quatro defesas difíceis, o goleiro colorado fechou gol. Valencia, com os dois gols da vitória do Equador (2 a 1) sobre a Venezuela, é o outro jogador do Inter na seleção da rodada divulgada pela Conmebol.



Confira a equipe completa eleita pela Conmebol: Rochet (URU); Cáceres (PAR), Pacho (EQU), Alderete (PAR) e Tagliafico (ARG), Enzo Fernández (ARG), Enciso (PAR) e Mac Allister (ARG); Valência (EQU), Rondón (VEN) e Julian Álvarez (ARG).