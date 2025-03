Roger Machado, Gustavo Quinteros e Fábio Matias comandam os gaúchos na abertura do Brasileirão. Colagem de fotos / Ricardo Duarte / Inter, Lucas Uebel / Grêmio e Porthus Junior / Agencia RBS

O Bruno Halpern, da RBS TV, a quem chamo de primo por laços familiares improváveis e não necessariamente oficiais, talvez mera tentativa de reforçar a amizade mesmo, gravou comigo sobre as chances de Grêmio, Inter e Juventude. Só no Brasileirão.

Ele ouviu muita gente, então a matéria no Globo Esporte desta sexta-feira (28), véspera da primeira rodada, terá cores e matizes diversos.

Inter

De minha parte, o Inter entra como um dos favoritos para vaga direta de Libertadores. A candidatura a titulo dependerá do Mundial de Clubes.

De que maneira esta nova competição impactará no campeonato para os ricos e poderosos que dela participarão? Foco, lesões, desgaste — há uma série de questões envolvidas, mesmo que a competição pare.

Grêmio

O Grêmio ainda não tem um time, como se viu no Gauchão e na Copa do Brasil. Por enquanto, portanto, trata-se de um Brasileirão de segurança, sem dor, sonhando com o Nirvana nas Copas.

Juventude

Já o Juventude tem de não cair. Ficar longo tempo na Série A é o pulo do gato. Significaria se manter na vitrine e incorporar uma rotina de novas receitas para mudar o clube de prateleira nacional.

Três clubes, três horizontes — isso se as condições meteorológicas não mudarem a rota do navio durante a travessia do mar.

