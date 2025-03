Inter repactua dívida com Palmeiras e busca "outra solução" com Flamengo

Alessandro Barcellos explicou como tem trabalhado nos para quitar dívidas do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter realizou movimentos para saldar as dívidas existentes com clubes brasileiros referentes às contratações de Wesley, Bruno Tabata e Thiago Maia.

Em entrevista ao programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, o presidente Alessandro Barcellos explicou como tem trabalhado nos bastidores para quitar estas pendências financeiras com Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, respectivamente.

Repasse de Wanderson

O acerto com os mineiros se deu por meio do repasse de Wanderson, depois que o clube mineiro acionou a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) para cobrar cerca de R$ 7 milhões.

A grande novidade é a repactuação com os paulistas, que negociaram Tabata em agosto do ano passado por 2,2 milhões de dólares (R$ 12,6 milhões pela cotação atual), parcelados ao longo de três temporadas. Por fim, resta agora o débito com os cariocas.

— Resolvemos com o Cruzeiro com a ida do Wanderson, que era a dívida que tínhamos do Wesley. Resolvemos com o Palmeiras, reparcelando parte dos valores atrasados do Tabata. A presidente Leila (Pereira) foi extremamente sensível em relação a isso. Ainda não conseguimos resolver com o Flamengo. Vamos continuar agora, buscando outra solução, porque esta (negociação) do Thiago Maia não aconteceu — revelou o dirigente.

Novela Thiago Maia

Thiago Maia durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para sanar a questão de Thiago Maia, a ideia era liberá-lo para o Santos mediante a condição de que fosse efetuado o pagamento ao Rubro-Negro. Como o negócio não foi concluído, o volante retornou ao Beira-Rio e restará ao Inter arcar com os 4 milhões de euros (R$ 24,4 milhões pela cotação atual).

— Infelizmente, o Santos nos enviou um documento assinado com todas as cláusulas, inclusive dizendo que tinha garantias para dar ao Flamengo, e assim liberamos ele para viajar. O que aconteceu é que as garantias não foram aceitas pelo Flamengo, que está no direito dele. Falei com os dois presidentes e esta foi a verdade. O Inter estava tentando resolver um problema financeiro — explicou Barcellos.

O argumento colorado é que a dívida atual com os flamenguistas é de 700 mil euros, referente às primeiras parcelas que deveriam ter sido quitadas no ano passado. O restante ainda está agendado para ser pago de forma parcelada até 2027.

Valores que devem ao Inter

Aliado a isso, o Inter também busca receber valores de seus próprios credores. A quantia mais significativa é do Vasco, com quem o clube negociou recentemente Zé Gabriel e David.

— Hoje o Vasco deve para o Inter, dito pelo Vasco e não por mim, 4,3 milhões de euros. O Inter deve ao Flamengo 700 mil euros. Então, se eu recebesse tudo o que tinha para receber, eu pagava o Flamengo e ainda sobrava. Não é justificativa, mas é só para dar uma dimensão dos números — concluiu o presidente colorado.