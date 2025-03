Wanderson deixa o Inter e acerta com o Cruzeiro

Wanderson agora é do Cruzeiro

A passagem de Wanderson pelo Inter chegou ao fim . O atacante de 30 anos acertou com o Cruzeiro e deixará o Colorado após três temporadas. O negócio foi fechado nesta sexta-feira (28). Em nota, o clube gaúcho agradeceu ao atacante pelos serviços prestados. Foram 146 jogos, 21 gols e 22 assistências.

O Colorado receberá 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões), além de abater a dívida com os mineiros pelo atacante Wesley . Os gaúchos deviam R$ 7 milhões pela compra que ocorreu em fevereiro de 2024.

O Inter também tem uma dívida junto ao Krasnodar-RUS pela contratação do próprio Wanderson. O débito em aberto com os russos está na casa de 250 mil euros ( R$ 1,5 milhão) , que ainda serão pagos pelo Colorado.

Trajetória no Beira-Rio

Wanderson chegou ao Beira-Rio em 2022, emprestado pelo Krasnodar. O atacante disputou 32 partidas, marcou sete gols e deu três assistências. O desempenho agradou, e o Inter resolveu comprá-lo , com contrato até dezembro de 2025.

Na temporada seguinte, Wanderson jogou 61 jogos e teve uma fase mais assistente, com 10 passes para gol ao longo de 2023. O atacante balançou as redes oito vezes.

Já no último ano, ele caiu de desempenho, principalmente por conta de lesões ao longo de 2024. Wanderson fez 43 partidas, marcou cinco gols e deu cinco assistências.

Em 2025, o atacante foi ainda mais discreto, com 10 partidas e apenas um gol marcado, além de um passe decisivo. Foram apenas 520 minutos em campo, sendo a maioria das oportunidades saindo do banco.

