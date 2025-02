Inter x Caxias: tudo sobre o jogo de volta da semifinal do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Inter x Caxias, válido pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão, será às 21h30min deste sábado (1º). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória sobre o Caxias no jogo de ida por 2 a 0.

Após este jogo, o Grená venceu por 2 a 0 o Dourados, no Mato Grosso do Sul, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Escalações para Inter x Caxias

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando (Ronaldo) e Bruno Henrique; Vitinho, Bernabei e Wanderson; Valencia. Técnico: Rober Machado

Caxias: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos; Calyson, Welder e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem para Inter x Caxias

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Inter x Caxias

O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão.

O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão.
GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 20h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Como chegam Inter x Caxias

Inter

A vitória por 2 a 0 em Caxias do Sul deu uma boa vantagem ao Colorado para o jogo do Beira-Rio. Por conta disso, Roger Machado pode preservar alguns titulares mais desgastados. Fernando e Bernabei, por exemplo, foram poupados de treinos. Nestas posições, Ronaldo e Ramon seriam alternativas. Por outro lado, os lesionados Alan Patrick, Wesley e Borré seguem fora.

Caxias

O Caxias vem de uma jornada vitoriosa no calor no Mato Grosso do Sul. O time da Serra venceu o Dourados por 2 a 0 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Os dois gols foram marcados pelo meia Tomas Bastos. Para o jogo contra o Inter, no sábado, o Caxias precisar vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.

Ingressos para Inter x Caxias

Sócios das categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular (Carteira Vermelha) podem realizar o check-in através do Mundo Colorado.

Os ingressos no setor Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br.

A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem, funcionará na sexta (28), das das 10h às 18h, e no sábado, das 10h às 22h30min, de acordo com a disponibilidade.

Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto.

Torcida do Caxias

Os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line de quinta (27), a partir das 10h, até sábado, às 22h30min.

A bilheteria física está instalada no container atrás do Centro de Eventos, com acesso pela Rua Nestor Ludwig, e funcionará nas mesmas datas e horários das vendas on-line.