Cinco laterais-direitos que o Inter pode contratar até o final da janela

O Inter trabalha para entregar mais contratações ao técnico Roger Machado. Pensando nisso, Zero Hora lista cinco nomes que podem pintar no clube gaúcho ainda nesta janela.

Para a posição, o Colorado conta com Braian Aguirre e Nathan. O clube tenta a contratação de William, do Cruzeiro, que foi formado no Beira-Rio. Porém, a negociação é considerada difícil.

Outra opção na lateral direita, Bruno Gomes sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e passou por cirurgia. Não há previsão para seu retorno aos gramados.

Martirena

Gastón Martirena é um dos principais nomes do Racing. JUAN MABROMATA / AFP

Titular do Racing, o lateral uruguaio está com 25 anos e é um dos destaques da posição no futebol argentino.

Gastón Martirena se destaca pelo apoio no ataque, com subidas perigosas contra os adversários. Sua saída do clube é difícil, mas não impossível.

Mayke

Mayke não é titular absoluto do Palmeiras em 2025. Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Revezando a titularidade com Marcos Rocha, Mayke, 32 anos, traria experiência à lateral colorada.

O jogador do Palmeiras se destaca pelas subidas ao ataque e poderia se encaixar na equipe do Inter desta temporada.

Gustavo Ferrareis

Ferrareis mudou de posição no futebol mexicano. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Ex-Inter, Gustavo Ferrareis é meio-campista de origem, mas se tornou o lateral-direito titular do Puebla, do México.

O jogador está com 29 anos e seu contrato termina neste ano. Porém, o fato de ter sido rebaixado com o Colorado em 2016 dificulta o retorno.

Barinaga

Alternativa de lateral do Boca não é unanimidade na La bombonera. ALDAIR MEJIA / AFP

Reserva de Advíncula no Boca Juniors, Juan Barinaga, 24 anos, é uma opção veloz e com características ofensivas.

O argentino surgiu no Belgrano e tem despertado interesse em algumas atuações no futebol local.

Igor Vinicius

Jogador foi revelado pelo São Paulo e está por lá desde então. Rubens Chiri e Paulo Pinto / Saopaulofc.net

Apesar de estar jogando como titular do São Paulo, Igor Vinicius sabe que o clube busca uma reposição para o mercado na sua posição.

Com isso, pode ser que opte por deixar o clube paulista. Aos 27 anos, atende os requisitos de estilo de jogo do técnico Roger Machado.

