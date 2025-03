Base no Grêmio, compra pelo Grupo City e volta a Porto Alegre: a trajetória de Diego Rosa, novo reforço do Inter

Na base do Grêmio, Diego Rosa se destacou e foi um dos principais nomes do time na campanha de vice-campeão da Copa São Paulo de 2020, perdendo justamente para o Inter .

A holding que controla o Manchester City enviou o jogador de 17 anos ao Lommel, da Bélgica, que também faz parte do grupo, para ele ganhar experiência e se desenvolver. O foco era ter Diego Rosa como um citzen no futuro.

Contratação pelo Bahia

Em 2023, o retorno ao futebol brasileiro. Outro membro do Grupo City. No Bahia, Diego Rosa disputou 30 partidas e marcou um gol. Apesar de começar a temporada seguinte na equipe de Salvador, o meio-campista retornou ao Lommel no início de 2024.

Em 2025, Diego Rosa teve apenas quatro jogos e uma bola no fundo da rede (veja abaixo os números gerais dele na temporada 2024/2025). Agora o atleta chega para ser opção no elenco colorado para o restante da temporada.

O desempenho de Diego Rosa na Bélgica em 2025

Com base nos dados disponibilizado pela Sofascore, plataforma que reúne estatísticas de atletas, GZH traz um panorama do desempenho do jogador no Lommel-BEL na temporada 2024/2025.