Inter analisa envolver Wanderson em pagamento de dívida com o Cruzeiro por Wesley

Wanderson está no Inter desde 2022. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para sanar a dívida com o Cruzeiro envolvendo a contratação de Wesley, o Inter estuda repassar Wanderson para a equipe mineira.

O atacante é um pedido do técnico Leonardo Jardim, que entende que precisa de mais um ponta no elenco do Cruzeiro.

Os clubes estão conversando sobre a transferência, que poderá ser concluída nesta sexta-feira (27), quando fechará a primeira janela do mercado brasileiro.

Diante do interesse, a ideia do Inter é aproveitar a oportunidade para mandar Wanderson para Belo Horizonte e resolver o imbróglio na negociação de Wesley.

Relembre o imbróglio

Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), cobrando o pagamento de R$ 7 milhões pela compra de Wesley.

Por parte do Colorado, além de resolver o cenário com o Cruzeiro, enviar Wanderson para um outro clube seria se livrar de um alto salário (em torno 900 mil) e também de uma dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do jogador em definitivo no final de 2022.

Wanderson, 30 anos, é um dos cinco mais bem pagos do elenco colorado. O atacante tem contrato no Beira-Rio até o final de 2025. Portanto, a partir de junho ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça em dezembro.