Victor Gabriel durante clássico Gre-Nal válido pela primeira fase do Gauchão.

Victor Gabriel deve ganhar um aumento salarial considerável a partir da mudança no contrato. Um vínculo longo deverá ser acordado com o estafe.

— É uma prioridade. Estamos conversando sobre isso. Temos essa segurança jurídica e vamos fazer. Ele será jogador definitivo do Inter. É uma decisão já tomada. Apenas no melhor timing para fazer — disse Alessandro Barcellos, presidente do Inter, em entrevista ao programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.