"Quero deixar uma boa impressão", diz Gabriel Carvalho antes de seus últimos jogos pelo Inter

Gabriel Carvalho tem apenas 17 anos, mas já vive os seus últimos dias no Inter. Vendido ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o meia seguirá no Beira-Rio até agosto, quando completará 18 anos e poderá ir morar no país árabe.

Em uma de suas primeiras declarações a um veículo de imprensa que não pertence ao clube, o garoto falou sobre o que projeta para os seus últimos meses com a camisa colorada.

— Vou dar o meu máximo para poder ajudar. Quero deixar uma boa impressão e quem sabe um dia voltar — destacou, em evento promovido pela Adidas na loja da marca no Shopping Praia de Belas, nesta quarta-feira (26).

Ele foi vendido por US$ 22 milhões (R$ 136,6 milhões na cotação da época), no fim do ano passado. Os cofres colorados ficarão com 80% do valor.

O jovem contou sobre sua reação ao saber do fechamento do negócio.

— Fiquei feliz, mas triste por abandonar o clube que estou desde criança — confessou.

Gabriel já viajou para a Arábia Saudita para conhecer as instalações do Al-Qadisiyah e disse que seu futuro clube conta com uma estrutura "top".

Retorno aos gramados deve ser em breve

O jogador ainda não atuou na temporada pelo Inter. No começo do ano, sofreu uma lesão no tornozelo quando atuava pela seleção sub-20. Passou por cirurgia e desde então está em processo de recuperação.

Ele acredita que logo estará em campo, mas não atuará na partida contra o Flamengo, no sábado (29), na estreia do Brasileirão.

— Estou treinando com bola, mas separado do grupo. Daqui uns dias estarei com o grupo. Mais duas semanas e eu estou de volta — contou.

Então, em mais ou menos 15 dias, Gabriel Carvalho terá o começo do seu fim no Inter, na expectativa de deixar a mesma boa impressão de seus primeiros jogos com a camisa colorada.

