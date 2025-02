Negociado pelo Inter, Gabriel Carvalho viaja para a Arábia Saudita 

Gabriel Carvalho se destacou no ano passado. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O meia Gabriel Carvalho embarcou nesta segunda-feira (17) para a Arábia Saudita. Acompanhado de alguns familiares, o jogador viaja para a cidade de Khobar.

O objetivo é conhecer as instalações do Al-Qadisiyah. O clube árabe está pagando 22 milhões de dólares (R$ 125 milhões na cotação atual) ao Inter pela contratação do meia de 17 anos.

Ainda em recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, o meia foi visto no aeroporto Salgado Filho acompanhado do pai, Vladimir, e portando uma muleta.

A viagem para conhecer o seu novo clube, confirmada pelo estafe do atleta, vai durar até a próxima segunda-feira (24), quando o meia tem retorno confirmado para Porto Alegre.

No final de 2024, Gabriel Carvalho viajou a Espanha para a realização de exames médicos e para a assinatura de contrato com seu novo clube. O Al-Qadisiyah estava realizando a pré-temporada no país Europeu.

Gabriel Carvalho só poderá sair em definitivo do Inter a partir do mês de agosto. Por lei, o atleta só pode deixar o país após completar 18 anos. O vínculo com o clube árabe será válido por quatro temporadas.

A expectativa é de que antes da despedida final, Gabriel Carvalho volte a atuar pelo Inter. Dentro do protocolo estabelecido para a recuperação da lesão, o atleta teria mais 60 dias para retornar aos gramados.

O meia deve voltar aos treinamentos no gramado do CT Parque Gigante no mês de março.

