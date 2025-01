Entenda a lesão sofrida por Gabriel Carvalho, meia do Inter

Meia se lesionou enquanto estava à serviço da seleção brasileira sub-20. RAFAEL RIBEIRO / CBF,Divulgação

O meia Gabriel Carvalho passará por cirurgia nos próximos dias para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. Conforme apurado por Zero Hora, ele sofreu um pisão no jogo-treino da seleção brasileira sub-20 do último domingo (12), na Granja Comary, em Teresópolis.

Nesta segunda-feira (13), o Inter informou que o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico e, posteriormente, iniciará o processo de recuperação com o departamento de saúde do clube gaúcho.

A cirurgia é comumente realizada para ajudar o osso a se consolidar em posição correta. A lesão e o procedimento são similares aos passados por Neymar nos meses que antecederam a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o camisa 10 da Seleção ficou afastado dos gramados por exatos três meses.

Segundo ouviu Zero Hora, este deve ser o prazo de recuperação de Gabriel Carvalho. A região da fratura é pouca vascularizado e demora mais a cicatrizar, por menor que seja a lesão. A tendência é que seja colocado um parafuso ao longo do osso para fixar. O meia deve usar uma bota ortopédica na recuperação.

Inicialmente, Gabriel Carvalho, pela convocação, perderia a fase classificatória do Gauchão. Com a lesão, o cenário não ficará alterado e a recuperação poderá tirá-lo de um período maior do estadual.