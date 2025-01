Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias, do Inter, marcam em amistoso da seleção brasileira sub-20

Amarelinha realizou jogo-treino de preparação para o Sul-Americano. Rafael Ribeiro/CBF

Os jovens Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias, do Inter, marcaram os gols da vitória da seleção brasileira sub-20 no jogo-treino deste domingo (12), contra o Maricá-RJ. O duelo, realizado na Granja Comary, terminou com placar de 2 a 0.

As duas bolas na rede aconteceram no início do segundo tempo, antes da lesão no pé do meia de 17 anos. Não há confirmação se o problema ocorreu ou não durante a partida.

Além de Carvalho e Mathias, Gustavo Prado e Henrique Menke são os outros colorados que fazem parte da amarelinha na preparação para o Sul-Americano.

No começo de 2025, o meia colorado teve sua venda confirmada para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. O valor da negociação foi de US$ 22 milhões, o equivalente a cerca de R$ 136,6 milhões. O clube gaúcho é dono de 80% dos direitos econômicos.

Aos 17 anos, o cria do Celeiro de Ases só poderá atuar pelo futebol saudita quando completar 18 — em 17 de agosto de 2025. Gabriel Carvalho continuará no Beira-Rio até essa data. Depois, começará a cumprir contrato com o clube saudita.