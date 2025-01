Com um a menos, Inter vence o Grêmio em clássico Gre-Nal pelo Efipan

Estádio Farroupilha recebe a competição de base. Moisés Fontoura e Jéssica Paz / Efipan / Divulgação

Com o maior público da 44ª edição do Efipan, o Gre-Nal sub-15 terminou com o placar de 2 a 0 para o Inter, neste domingo (12). Rafael Klein, árbitro Fifa, apitou o clássico que teve expulsão, invasão de campo e pênalti na reta final.

As duas torcidas marcaram presença no Estádio Farroupilha, em Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado. Houve um domínio colorado no primeiro tempo.

Logo no início, o goleiro Davi, do Grêmio, fez uma linda defesa. O Tricolor até buscava equilibrar o duelo, e tudo parecia melhorar quando Kenidi, do Inter, foi expulso. Aos 20min da primeira etapa, o camisa 5 colorado deu um pontapé no rosto de João Santos, que saiu sangrando do gramado.

Porém, apesar da desvantagem numérica, o Inter continuou melhor na partida. No primeiro minuto da etapa complementar, Cycero Rangel fez um golaço de falta e abriu o placar para o lado vermelho do clássico.

O Grêmio tentou uma espécie de "abafa", mas nada conseguiu fazer. Nos últimos instantes, o goleiro Cauã Hendler, do Inter, fez uma grande defesa e garantiu a vitória.

Em seguida, Iago fez uma bela jogada, driblou metade do time gremista e sofreu um pênalti. Na bola, o zagueiro Natan Lacerda selou a vitória: 2 a 0.

Com o resultado, o Colorado assumiu a terceira posição, com oito pontos, quatro atrás do líder Olimpia, do Paraguai. O Tricolor está em oitavo lugar.

Com 13 títulos (o último deles em 2021), o Inter é o maior campeão do Efipan. O Grêmio vem na sequência da lista, com oito conquistas.

Destaques do jogo

Kenay, lateral-direito gremista, vem sendo um dos destaques do Grêmio no campeonato. Ele travou um belo duelo individual contra Deryck, veloz atacante do Inter.

Mas os grandes destaques foram os camisas 10 Victor Rossi, do Inter, e João Gabriel, do Grêmio. Eles mostraram suas capacidades de domínio no meio-campo e ditaram o ritmo de jogo.

Cycero Rangel, que marcou de falta, também merece ser citado. O atacante Théo Brasil foi outro nome de boa atuação pelo lado do colorado.

Invasão no campo

Com 17min, um homem invadiu o campo e parou o confronto. A polícia o deteve e o encaminhou à delegacia, conforme apurado por Zero Hora.

*Produção: Nikolas Mondadori

