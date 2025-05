Desculpas à torcida e pedido de apoio e confiança: o que os atletas do Grêmio falaram após o empate com o Godoy Cruz 

Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na Arena, e desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana.

Antes de deixarem a Arena, alguns jogadores do Tricolor conversaram com a imprensa. Entre as falas, destaque para os pedidos de desculpa aos torcedores e para as reclamações de falta de tempo para treinar.

Apesar do resultado, os atletas consideram que a equipe está evoluindo e demonstraram confiança de que os resultados positivos virão.

Frustração

Volpi admitiu falha no gol do Godoy Cruz. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Assim como já havia feito na saída de campo, Volpi admitiu falha no gol do Godoy Cruz e se mostrou frustrado:

— Em todo gol, seja até um indefensável, vou querer sempre fazer algo melhor. Hoje não é diferente. Me chateia isso, porque acaba influenciando diretamente no resultado. Mas já não dá mais para viver do que passou. É buscar corrigir essas situações e fazer um grande jogo contra São Paulo, no sábado.

Novidade na escalação do Grêmio para a partida, Arezo teve grande chance de desempatar o placar ainda na primeira etapa.

Após passe de Kike Oliveira, o uruguaio chutou em cima de um adversário. A bola sobrou novamente para o centroavante, que errou o gol em uma tentativa de bicicleta.

— Eu acho que o time estava indo bem, mas o lance foi triste, na verdade. Foi também um erro meu, eu podia ter tomado um tempo mais (para definir a jogada). É pedir desculpas para toda nossa torcida que vem aqui — lamentou Arezo.

Expectativa de melhora

Capitão do Grêmio no duelo, Wagner Leonardo falou como tal. Muito além de lamentar o resultado e considerar que o Tricolor deveria estar em primeiro da chave, o zagueiro pediu o apoio da torcida e demonstrou confiança na evolução da equipe.

— Estamos vivos dentro da competição ainda. Então é trabalhar, principalmente até chegar a essa parada (do Mundial), que eu creio que vai ser crucial. A gente não tem tempo para treinar — disse o zagueiro, que completou:

— A gente só sai dessa trabalhando, ganhando confiança. Sabemos que o momento não é bom, mas nós pedimos o apoio do torcedor, porque com o torcedor fica muito mais fácil — completou o defensor.

Na mesma linha de Wagner Leonardo, o jovem Monsalve passou a responsabilidade ao elenco:

— Somos os únicos responsáveis por mudar essa situação. A gente está entregando, está jogando um pouco mais, os resultados vão vir. O torcedor sabe que estamos fazendo, que temos vontade de mudar essa situação.