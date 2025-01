Cuellar tem contrato com o Al-Shabab até 2026. No Brasil, já vestiu a camisa do Flamengo Reprodução / @AlShababSaudiFC

O Grêmio avança nas tratativas com Gustavo Cuellar e, agora, o alvo das conversas é a liberação do atleta junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Após ter apresentado uma proposta pelo volante, 32 anos, a direção gremista ouviu do colombiano uma resposta positiva sobre os termos oferecidos.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, a negociação entre Grêmio e Cuellar está praticamente encaminhada. Restam alguns detalhes a serem tratados com o jogador, mas que devem ser resolvidos nos próximos dias. O principal entrave neste momento, e o foco dos dirigentes, é a liberação junto ao clube saudita.

Porém, apesar de ainda não ter conseguido a liberação, o Grêmio acredita que isso deva acontecer. Recentemente, o jornal saudita Asharq Al-Awsat publicou que o Al-Shabab "está intensificando seus esforços para convencer o jogador colombiano Cuellar a deixar o clube, com uma oferta de um clube brasileiro”.

O planejamento do clube saudita seria abrir uma vaga de estrangeiro no elenco para buscar a contratação do gabonês Mario Lemina, uma indicação do técnico Al-Shabab, Fatih Terim.

Na última sexta-feira (9), Cuellar foi titular na partida contra o Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita. O Al-Shabab acabou derrotado por 3 a 2 e o colombiano atuou apenas nos 45 minutos iniciais. O contrato do jogador com o clube saudita tem duração até junho de 2026.

