Diretor do São Paulo confirma tentativa do Grêmio pelo zagueiro Arboleda

Em busca de zagueiros, o Grêmio tentou contratar Arboleda, do São Paulo. O interesse foi confirmado oficialmente pelo executivo de futebol do clube paulista, Rui Costa. O negócio, no entanto, não prosperou pelo desejo dos paulistas em contar com o equatoriano de 33 anos.

Em entrevista ao Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha, Rui Costa explicou que a tentativa do Grêmio aconteceu por meio do executivo de futebol do clube gaúcho, Luís Vagner Vivian.

— O Arboleda é um jogador que desperta interesse de vários clubes. Eu tenho uma relação muito respeitosa, e poderia dizer até de amizade, com o Luis Vagner. Embora, sempre atuemos profissionalmente, ele defendendo o Grêmio e eu defendendo o São Paulo. Em algum momento, falamos sobre este assunto (Arboleda). Acho que isso só qualifica o trabalho dele (Vivian), porque está atento a um grande zagueiro. O Arboleda é um grande zagueiro e, por isso, renovamos com ele recentemente.

— O Arboleda faz parte do nosso projeto. Como eu disse, houve uma renovação mesmo que ele já seja um jogador maduro. Ele tem uma história de quase 8 anos no São Paulo, isso não é pouco. Amadureceu muito. Houve um tempo em que se falava muito das questões extracampo dele, ele amadureceu. É um jogador que voltou das férias com o melhor índice corporal, está magro, bem fisicamente, e isso demonstra como ele quer fazer deste ano um ano especial para ele e para o clube. Então, não tem nenhuma negociação em andamento e nenhuma negociação que possa ser concluída. O Luís Vagner, pelo profissional qualificado que é, sabe que esse é um jogador importante, que pode agregar a qualquer elenco e nós conversamos sobre, mas parou por aí — concluiu.