Elton John e Paul McCartney pedem a governo britânico que proteja artistas da IA

Os músicos Elton John e Paul McCartney pediram ao governo britânico, neste domingo (26), que proteja melhor os artistas da inteligência artificial (IA), no momento em que o Executivo considera uma reforma dos direitos autorais.

Em uma entrevista à BBC, o ex-Beatle de 82 anos criticou novamente o plano do governo trabalhista de introduzir mudanças na lei de direitos autorais.

De acordo com Elton John, de 77 anos, "isto permitirá que as grandes empresas globais de tecnologia tenham acesso fácil e gratuito ao trabalho dos artistas para treinar sua inteligência artificial e criar músicas competitivas", disse ele ao Sunday Times.

McCartney, por sua vez, acredita que esta reforma faria com que os artistas perdessem o controle sobre sua produção.

"Jovens rapazes e moças escrevem uma bela canção e ela não é deles, eles não têm nada a ver com isso. E qualquer um que quiser pode simplesmente roubá-las", declarou McCartney à BBC.

Em novembro de 2023, McCartney e Ringo Starr, os membros ainda vivos dos Beatles, usaram a IA para extrair a voz de John Lennon de uma música inacabada intitulada 'Now and Then'.