Grêmio recebe proposta, mas veta saída de Pavon para clube argentino

Pavon marcou cinco gols e deu sete assistências em 36 partidas disputadas com a camisa do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio recusou uma oferta do Talleres pelo Pavon. O atacante de 28 anos teve a saída vetada do clube em função do molde da negociação. O jogador argentino terminou a temporada de 2024 em baixa e tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, o Talleres tentou a contratação do argentino por empréstimo. A tentativa, no entanto, foi rechaçada pelo Grêmio. Há 45 dias, o clube argentino está em negociações, mas a postura do Tricolor fez o clube argentino desistir das tratativas e buscar outros alvos no mercado.

Comprado junto ao Atlético-MG em fevereiro do ano passado, o argentino de 28 anos custou US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões de acordo com a cotação da época). Em julho do ano passado, Pavon teve o nome ligado ao Panathinaikos, da Grécia. A imprensa argentina informou que o clube grego teria oferecido R$ 28 milhões, cerca de US$ 4 milhões de dólares na época, mas o Tricolor não aceitou.