De olho na primeira vitória no Gauchão, Grêmio recebe o Caxias na Arena

Monsalve é candidato a ganhar alguns minutos em campo contra o Caxias. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A busca pelo octa do Gauchão pelo Grêmio terá seu segundo capítulo neste domingo, às 20h30min. Na Arena, e com o apoio de sua torcida, o Tricolor busca sua primeira vitória na competição após o empate sem gols com o Brasil-Pel na estreia.

O Caxias será o adversário neste final de semana, mas com a previsão de poucas alterações em relação ao time que mostrou bons e maus momentos em Pelotas na primeira rodada.

Gustavo Quinteros deixou claro após o empate sem gols contra o Xavante que o Grêmio é um time em construção. Não só uma equipe, algo ressaltado pelo técnico em sua entrevista coletiva, mas um grupo de jogadores que ainda espera por reforços.

Até por isso a tendência é pela manutenção da mesma escalação utilizada na estreia. Após a saída de Marchesín, e na expectativa pela chegada de Tiago Volpi do México, Gabriel Grando terá nova chance para atuar como titular. A defesa é o único setor com mudança considerada certa.

Após deixar Pelotas com dores no pé, Rodrigo Ely deve ser preservado. O zagueiro não teve lesão detectada em exame, mas a comissão técnica não quer correr riscos. Gustavo Martins deve atuar com Jemerson. João Pedro e Mayk seguem nas laterais.

No meio-campo, a principal novidade até o momento ainda não estará em campo. Cuéllar chegou a Porto Alegre, participa dos treinamentos com o restante do grupo, mas ainda não tem condições legais de estrear.

O volante depende da movimentação entre a Federação Saudita de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol. Existe a possibilidade de que ele esteja liberado para a partida da próxima quarta, contra o Monsoon. Dodi e Villasanti devem formar a dupla de volantes.

Braithwaite, Pavon, Cristaldo e Aravena também terão sequência no ataque. Mesmo com a ideia de Gustavo Quinteros de observar Monsalve no lugar do meia argentino, a ideia é manter o mesmo time da estreia. Mas o colombiano terá chance no domingo.

— Ele (Monsalve) tem muitas condições, é um menino que está trabalhando para jogar. Com certeza terá minutos nos próximos jogos. Hoje vi que não era um jogo para ele, é difícil para ele jogar de costas, é mais jogar de frente. Então como o adversário estava muito atrás, tentei procurar jogadores que jogassem melhor pelas costas. Nos próximos jogos ele com certeza terá chance de jogar, é um menino que trabalha muito bem, muito profissional e tem muitas condições — projetou o técnico.

O Caxias também chega para o jogo deste domingo com algumas dificuldades. A ideia do técnico Luizinho Vieira é manter o mesmo time da estreia, mas ainda aguardará para saber se algum dos cinco desfalques da primeira rodada terá chance de retornar.

Os volantes Vini Guedes e Mantuan ficaram de fora da estreia. Dos dois, só o primeiro treinou na semana passada.

O zagueiro Allan sofreu uma forte pancada no joelho esquerdo, mas vinha treinando entre os reservas. Envolvido na forte dividida, o atacante Calyson também é dúvida, mas a tendência é que siga como desfalque.

A grande dúvida do Grená para a partida na Arena é o meia Tomas Bastos. Ele perdeu a estreia por sentir dores na panturrilha e não trabalhou com o restante dos companheiros no treino da última sexta-feira.