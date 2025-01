Quinteros define escalação do Grêmio para estreia em casa no Gauchão; uma mudança deve ocorrer

Por questão médica, treinador gremista terá de alterar o sistema defensivo Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A preparação gremista para a partida contra o Caxias, às 20h30min deste domingo (26), na Arena, terminou na manhã deste sábado (25) com um treinamento de portões fechados no CT Luiz Carvalho. O técnico Gustavo Quinteros deve manter a base do time que empatou sem gols com o Brasil, em Pelotas.

A tendência é de que Gustavo Martins seja o substituto de Rodrigo Ely. O zagueiro titular ainda se recupera da pancada sofrida no pé direito na partida contra o Xavante. Apesar de não ter constatada uma lesão no local, a expectativa é de que ele não seja utilizado.

Também não estão descartadas mudanças nas laterais. Pelo lado direito, João Pedro pode ser preservado para a entrada de João Lucas. Na esquerda, Mayk pode dar lugar ao jovem Pedro Gabriel. Quem também pode ganhar uma chance é o meia Monsalve. O jovem colombiano acabou não sendo utilizado por Quinteros na primeira rodada do Gauchão.

— Ele (Monsalve) tem muitas condições, é um menino que está trabalhando para jogar. Com certeza terá minutos nos próximos jogos. Nos próximos jogos ele com certeza terá chance de jogar, é um menino que trabalha muito bem, muito profissional e tem muitas condições — disse Gustavo Quinteros.

O nome do volante Cuellar ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, por conta disso, ainda não poderá fazer sua estreia com a camisa do Grêmio.

Um provável time do Grêmio tem: Grando; João Pedro (João Lucas), Gustavo Martins, Jemerson e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi e Villasanti; Cristaldo, Pavon e Aravena (Monsalve); Braithwaite.

O duelo com o Caxias será o primeiro jogo de Quinteros e do Tricolor na Arena, em 2025. Na estreia, o time ficou no 0 a 0 com o Brasil, em Pelotas.