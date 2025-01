Começa o processo eleitoral no Grêmio; conheça o cenário

Na tarde deste sábado (25), em meio a realização do Paleta Atlântida, um avião passeou pelas praias do litoral com uma faixa que dizia “O Grêmio é grande, o Grêmio é forte” e contava, também, com o nome de Antônio Dutra Junior na ação de marketing. O ato, na política do clube, foi considerado como a abertura do processo eleitoral e a apresentação do primeiro nome à sucessão de Alberto Guerra. Dutra representa o bloco de oposição e tem um número considerável de apoiadores. O ex-vice de futebol Odorico Roman, por exemplo, é um desses nomes.