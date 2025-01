Grêmio tem negociação avançada por lateral-esquerdo

Gustavo Quinteros pediu uma reposição para Reinaldo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A direção do Grêmio pretende anunciar nos próximos dias a contratação de um lateral-esquerdo. As negociações, segundo fontes do clube, estão avançadas e com a possibilidade de um anúncio próximo. O nome deste reforço, no entanto, ainda é tratado em sigilo.

Nos últimos dias, muitos nomes surgiram como possibilidade de reforço para o setor. Felipe Jonatan e Bruno Pacheco, do Fortaleza, Marlon, do Cruzeiro, Ayrton Lucas, Flamengo, e Wendell, do Porto, foram especulados para a lateral esquerda gremista em 2025.

Os dirigentes não confirmam nomes, mas reconhecem que existe uma carência no setor. Para a partida contra o Caxias, neste domingo (26), Mayk e Pedro Gabriel são as opções. O outro lateral do elenco, Zé Gabriel, foi convocado para defender a seleção sub-20.