Como foi a participação da dupla Gre-Nal na Liga de Desenvolvimento Feminina

Liga de Desenvolvimento foi realizada no RS. Maxi Franzoi / CBF/Divulgação

A dupla Gre-Nal despediu-se do sonho de título na Liga de Desenvolvimento Feminina. Grêmio e Inter foram eliminados nas semifinais.

No sub-14, o São Paulo foi campeão ao vencer a Ferroviária nos pênaltis, por 6 a 5, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Já na categoria sub-16, a Ferroviária levou a melhor e triunfou por 1 a 0 sobre o Corinthians.

Nas duas categorias, porém, Grêmio e Inter disputaram o terceiro lugar. O Gre-Nal do sub-14 teve vitória das Gurias Coloradas, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Enquanto o clássico do sub-16 foi resolvido nos 60 minutos, com vitória do Inter por 1 a 0.

Campanha do Grêmio

Grêmio despediu-se nas semifinais nas duas categorias. Maxi Franzoi / Grêmio/Divulgação

Na categoria sub-14, as Gurias Gremistas tiveram a melhor campanha do Grupo B, com 100% de aproveitamento. As vitórias foram conquistadas sobre Inter (1x0), Corinthians (1x0) e UDA-AL (1x0).

Os resultados colocaram o Grêmio diante do vice-líder do Grupo B, o São Paulo, nos matas. Na disputa das semifinais, porém, as Gurias Gremistas foram eliminadas após uma derrota por 2 a 0 para o Tricolor paulista.

Grêmio no sub-14

5 jogos

3 vitórias

1 derrota

1 empate

3 gols marcados

2 gols sofridos

No sub-16, o Tricolor fez a segunda melhor campanha na fase inicial. No Grupo B, foi o vice-líder, com duas vitórias e uma derrota: 66% de aproveitamento. Os triunfos foram sobre Cefama-MA (4x0) e Minas Brasília (5x0). Enquanto o tropeço veio diante da Ferroviária (3x1).

Nas semifinais, porém, as Gurias Gremistas se despediram após uma derrota simples para o Corinthians. As Brabas haviam sido as líderes do Grupo B.

Grêmio no sub-16

5 jogos

2 vitórias

3 derrotas

10 gols marcados

5 gols sofridos

Campanha do Inter

Inter também foi eliminado nas semifinais. Maxi Franzoi / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas fizeram a segunda melhor campanha do Grupo B na categoria sub-14. Ao todo, somaram quatro pontos: uma vitória (3x1 sobre o UDA-AL), um empate (1x1 com o Corinthians) e uma derrota (1x0 para o Grêmio).

Nas semifinais, porém, acabaram tropeçando para a Ferroviária. Após um empate em 1 a 1, a decisão foi aos pênaltis e as Guerreiras Grenás levaram a melhor: venceram por 4 a 3.

Inter no sub-14

5 jogos

1 vitória

2 empates

2 derrotas

4 gols marcados

5 gols sofridos

Na categoria sub-16, a campanha foi similar. O Inter também classificou-se como vice-líder da chave. Ao todo, acumulou uma vitória (5x1 sobre o Sport) e dois empates (2x2 com o Corinthians e 0x0 com o São Paulo).

Depois, nas semifinais, também tropeçou diante das Guerreiras Grenás. Nesta categoria, porém, perdeu por 1 a 0 no tempo normal.

Inter no sub-16