Grêmio perde para o América-MG e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20 

O Grêmio conheceu sua segunda derrota no Brasileirão sub-20 . Na tarde desta quarta-feira (2), o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o América-MG , na Arena Vera Cruz, em Betim, Minas Gerais. O único gol da partida foi marcado por Jhonatan Lima , de pênalti.

Com o resultado, o time gaúcho estaciona nos dois pontos e entra na zona de rebaixamento. Atualmente, está em 18º, mas poderá cair até mesmo para última posição no decorrer da rodada.

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 15h, contra o Fortaleza . O duelo será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Fórmula de disputa

No Brasileirão sub-20, os 20 times se enfrentam em turno único. Ao final das 19 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata. Os três piores são rebaixados à Série B da competição.

