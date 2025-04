Grêmio nega problema de relacionamento entre Quinteros e jogadores: "Versões que não são verdadeiras"

Técnico Gustavo Quinteros completará três meses no clube. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A direção do Grêmio rebateu informações que surgiram na imprensa e nas redes sociais sobre eventuais descontentamentos do grupo de jogadores com a comissão técnica de Gustavo Quinteros.

Segundo o clube, não há qualquer problema de relacionamento entre o elenco e o treinador, que completará três meses no clube.

As especulações são variadas, desde atrito de atletas com auxiliares, problemas financeiros no pagamento de luvas e até mesmo dúvida em relação ao time.

Variações táticas

Nas últimas semanas, Gustavo Quinteros simulou alternativas táticas e variações nos treinos, mas oficializou a formação que iniciaria as partidas apenas na palestra, com três horas de antecedência.

— Quem não está vivendo isso lá dentro, talvez por falta de informação, acaba criando versões que não são verdadeiras — rebateu o vice de futebol Alexandre Rossato, em entrevista coletiva, em Luque, no Paraguai.

Coordenador técnico

O Grêmio descarta a contratação de um coordenador técnico. A direção compreende que as peças na composição do Departamento de Futebol estão alinhadas.

Todos os principais dirigentes da pasta estão na capital paraguaia. A principal busca, no momento, envolve reforços para os próximos meses.

Prioridade nas contratações

A prioridade é um zagueiro, mas um lateral esquerdo e atacantes estão na mira para o segundo semestre.

O Tricolor estreia, nesta quarta-feira, às 21h30min, em Assunção, no Estádio Defensores del Chaco, na Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño.