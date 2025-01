Meia do Grêmio entra no radar de Real Madrid e Barcelona, diz jornal espanhol

A joia tricolor foi o maior destaque da competição para o As. Angelo Pieretti / Grêmio

O jornal coloca o jogador gremista como o mais destacado da competição, além de ser mais novo entre os três citados. "Aos 16 anos, ele mostrou sempre estar grudado na ponta esquerda mas com muita saída para dentro, sendo um ponta desequilibrado puramente brasileiro. Parecia que o Chelsea iria vencer a batalha por ele, mas há mais interessados ​​e o Grêmio já está esfregando as mãos", diz trecho do texto.

Em meados de 2024, o Chelsea teria acenado com 18 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões). De qualquer forma, o atleta só poderá se transferir para o Exterior em abril de 2026, quando completará 18 anos.

Após a participação gremista no torneio (caiu na semifinal), Mec foi chamado por Quinteros para compor o elenco profissional. Em um primeiro momento, o atleta será alternativa a Cristaldo e Monsalve e deve ser aproveitado de forma gradual no Gauchão.

Destaques paulistas

Sobre Ryan Francisco, o As destaca o faro de gol — sendo o artilheiro da Copinha — , a maturidade e a semelhança com o estilo de jogo de Enrick. "Canhoto, poderoso nas pernas, com perfil semelhante ao de Endrick, seus gols o tornaram o artilheiro indiscutível da competição. Em São Paulo sabem do seu potencial e na Europa também. Ele parece já experiente, apesar da idade", destacou o jornal.

Por fim, o espanhol coloca Erick Belé como uma das surpresas mais agradáveis da competição. "Canhoto, alto e de boa constituição física, aproveitou a promoção ao time titular do Palmeiras de Thalys e Luighi, entre outros, para encontrar minutos na Copinha apesar da idade. Não decepcionou. Marcou gols e foi o jogador mais especial do Verdão", escreveu o colunista.