Um novo reforço de Quinteros pode aparecer neste domingo no Grêmio

O Grêmio enfrenta o Caxias, na noite deste domingo, e o jogo marca a estreia de Gustavo Quinteros na Arena . O reencontro da torcida com o time tem valor de curiosidade, mas também servirá de aprendizado com relação ao novo estilo de atuar da equipe.

Existem dúvidas na escalação, mas o treinador poderá levar a campo um time diferente do que enfrentou o Brasil de Pelotas na estreia. Surge grande expectativa sobre a utilização do meia Monsalve neste enfrentamento.

No jogo de estreia, o técnico Gustavo Quinteros optou por utilizar Cristaldo como meia com Pavon e Aravena nas extremas. Durante a partida, o treinador fez trocas, mas não utilizou Monsalve alegando que o jogo não atendia as características do colombiano. Após o empate, Quinteros se manifestou neste sentido e deixou claro que Monsalve é uma peça importante no seu grupo.