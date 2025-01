Do presidente ao treinador: como são as hierarquias e as funções do futebol do Grêmio

Presidente Alberto Guerra está no topo do organograma gremista. Camila Hermes / Agencia RBS

Tanto na busca pelo novo treinador quanto na procura por reforços e na organização da pré-temporada, o departamento de futebol gremista, cujo novos integrantes foram anunciados no começo do mês, desempenha um papel fundamental. No entanto, ele é apenas uma das seis áreas do organograma gremista.

No topo da hierarquia está o Conselho de Administração, presidido por Alberto Guerra. Seis vices também fazem para do Conselho. São eles: Eduardo Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Correa, Gustavo Bolognesi, José Carlos Duarte e Luciano Feldens.

Sob o guarda-chuva deles estão a ouvidoria, o departamento consular, o departamento da responsabilidade social, o departamento do torcedor gremista, o departamento de futebol e o Instituto Geração Tricolor.

Rossato e Peixoto são os chefes do departamento de futebol masculino — também há um departamento feminino. O gerente executivo Luis Vagner Vivian coordena o futebol profissional e tem gerência sobre as categorias de base e as escolinhas.

No departamento de futebol profissional há duas divisões: a comissão técnica e o departamento de de ciência, saúde e performance, que abarca as áreas médicas da pasta.