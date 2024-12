Grêmio define novos nomes para o departamento de futebol

Grêmio já tem departamento de futebol definido. Bruno Alencastro / Agencia RBS

O Grêmio já tem um novo vice-presidente de futebol. Alexandre Rossato assume a função após a saída de Antonio Brum, oficializada na segunda-feira (8). Cesar Augusto Peixoto, conhecido como Guto, chega para ser diretor de futebol.

As mudanças foram oficializadas na noite desta quarta-feira (11). Rossato é advogado e atuava como chefe de gabinete da presidência. Já Peixoto é conselheiro e formado em Administração e Educação Física e foi vice-presidente de administração da gestão de Romildo Bolzan.

"Nas funções de Diretor e Vice-presidente, Alexandre e Cesar participarão, em conjunto com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra, dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, incluindo as decisões sobre atletas e a contratação do novo técnico", diz o comunicado oficial do clube.

A data da apresentação oficial dos novos nomes do futebol, em coletiva de imprensa, deve ser definida em breve.

