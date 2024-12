Grêmio confirma saída de lateral

O Grêmio anunciou de forma oficial a saída do lateral-direito Fabio. Aos 34 anos, o jogador vai encerrar sua carreira como atleta de futebol. O contrato com o Tricolor iria até dezembro deste ano.

Fabio completou duas temporadas vestindo a camisa do Grêmio. Durante este período, o lateral sofreu com inúmeras lesões que o fizeram ser desfalque em vários momentos.

Fabio encerra sua passagem pelo Tricolor com 51 jogos disputados e apenas um gol marcado. Na atual temporada, porém, foram apenas 21 jogos com a camisa do Grêmio.