Inter vence de virada o Gre-Nal pela Copa Santiago

Zagueiro Evertow marcou o gol da vitória do Inter. Francisco Haigert / Divulgação

O primeiro Gre-Nal de 2025 ocorreu pela 33ª Copa Santiago de Futebol Juvenil. O duelo foi realizado neste sábado (11), no Estádio José Francisco Gorski, em Santiago, e o Inter venceu de virada, por 2 a 1. Izaac abriu o placar para o Tricolor no primeiro tempo, mas, em dois lances de bola parada, o Colorado marcou com Jackson e Evertow.

O jogo foi válido pela 4ª rodada do tradicional torneio sub-17. O Inter subiu para a segunda posição do Grupo A, com duas vitórias e um empate. O Grêmio ficou na quarta posição, com apenas um triunfo e duas derrotas.

As duas equipes voltam ao campo neste domingo (12) para a última rodada. O Tricolor enfrenta o Criciúma, às 19h, e se vencer termina em terceiro no grupo. Já o Colorado faz um duelo valendo a liderança contra o Juventude, que venceu as três partidas que disputou. O jogo será às 21h.