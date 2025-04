Após temporal e alagamentos, vereadores aliados de Melo cobram reação e fazem críticas à CEEE Equatorial

— Tanto da base quanto da oposição: nós temos que ser unidos aqui e votar algo que bote essa empresa contra a parede . Nós estamos reféns, inclusive nós aqui, que somos representantes do povo. Eu vou falar uma coisa, com a falta de energia, o sistema de drenagem não funciona em Porto Alegre; com a falta de energia, as bombas que fazem a captação de água bruta também não funcionam, porque não estão todas com seus devidos geradores. Chegou a hora de botarmos essa empresa a pagar a conta, ela tem que colocar os geradores — disse Gringo.

O vereador do Republicanos também afirmou que os "donos" do Rio Grande do Sul, atualmente, são estrangeiros.

— Nós estamos sendo vendidos. O dono do nosso Estado é o estrangeiro, o dono do nosso Estado não mora aqui no Rio Grande do Sul. Todos eles são de fora. Do nosso povo gaúcho, nem a capacidade intelectual é explorada. É isso que me deixa indignado. Eu não aturo mais. Essa empresa tem uma defesa muito grande porque a petulância com que eles lidam com o povo gaúcho é fora do normal — apontou Gringo, ainda sobre a CEEE Equatorial.